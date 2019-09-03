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В партии Зеленского считают, что Авакова уволят через полгода 

360tv.ru 4 часа назад
Глава МВД Украины Арсен Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая занимают свои должности временно на переходной период. Такое заявление сделал депутат фракции Верховной рады «Слуга народа» Александр Дубинский.
В эфире телеканала Zik депутат согласился с тем, что министры назначены в правительство только на время переходного периода, на полгода.
Ранее в Киеве прошла акция против Авакова, связанная с его назначением на пост министра иностранных дел. Митинги прошли возле офиса президента Владимира Зеленского на Банковой улице, акцию посетили примерно 350 человек.
Люди требовали Зеленского уволить министра со своего поста, потому что тот был «неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов».
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Александр Дубинский , Арсен Аваков , МВД , Верховная Рада
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