В Киеве заявили о катастрофической ситуации с углём в стране

"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года", — признался политик в эфире телеканала Zik.

Он также подчеркнул, что прошлогодние проблемы с накоплением угля на складах превратились в настоящую катастрофу.

Волынец предположил, что такая ситуация сложилась из-за ценообразования на ресурсы.

Ранее News.ru писал о том, что расходы Украины на закупку угля в 2019 году составили $1,27 млрд Более половины этой суммы ушло на оплату угля из России. Эти данные обнародовала Государственная фискальная служба страны. Согласно её информации, за аналогичный период в 2018 году Украина потратила на 1,3% меньше. Кроме РФ главными продавцами угля для неё являются США и Казахстан. Всего за пять месяцев этого года Украина закупила 9,1 млн тонн угля.