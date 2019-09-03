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В Киеве заявили о катастрофической ситуации с углём в стране 

News.ru 4 минуты назад
Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец заявил о катастрофической ситуации с запасами угля в стране.
"Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года", — признался политик в эфире телеканала Zik.
Он также подчеркнул, что прошлогодние проблемы с накоплением угля на складах превратились в настоящую катастрофу.
Волынец предположил, что такая ситуация сложилась из-за ценообразования на ресурсы.
Ранее News.ru писал о том, что расходы Украины на закупку угля в 2019 году составили $1,27 млрд Более половины этой суммы ушло на оплату угля из России. Эти данные обнародовала Государственная фискальная служба страны. Согласно её информации, за аналогичный период в 2018 году Украина потратила на 1,3% меньше. Кроме РФ главными продавцами угля для неё являются США и Казахстан. Всего за пять месяцев этого года Украина закупила 9,1 млн тонн угля.
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Комментарии6
В мире , Видео , Михаил Волынец , Верховная Рада , Киев
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