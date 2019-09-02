Министр на Украине: «Не боюсь признавать ошибки»

Украинский министр образования отреагировала на обвинения в безграмотности

Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что допустила ошибки в своей публикации в фейсбуке.

"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести фейсбук. Спасибо", — написала она.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад, в которой министр написала о своих задачах на посту главы ведомства.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной безграмотной публикации стал тот факт, что Новосад говорит по-русски, а украинский язык начала учить недавно.