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Украинский министр образования отреагировала на обвинения в безграмотности 

РИА Новости 5 часов назад
Министр на Украине: «Не боюсь признавать ошибки»
Фото: РИА Новости
Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала, что допустила ошибки в своей публикации в фейсбуке.
"Не боюсь признавать свои ошибки, в частности грамматические, и учусь на них. Теперь по-другому буду относиться к тому, как вести фейсбук. Спасибо", — написала она.
Ранее пользователи Сети обратили внимание на большое количество ошибок в публикации Новосад, в которой министр написала о своих задачах на посту главы ведомства.
Некоторые комментаторы предположили, что причиной безграмотной публикации стал тот факт, что Новосад говорит по-русски, а украинский язык начала учить недавно.
Анну Новосад назначили министром образования и науки 29 августа 2019 года. На этом посту она сменила Лилию Гриневич.
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В мире , Лилия Гриневич
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