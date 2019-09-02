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Болсонару пообещал отправиться на сессию ГА ООН даже в инвалидном кресле 

РИА Новости 2 часа назад
«Хочу поговорить»: Болсонару дал обещание о ГА ООН
Фото: ТАСС
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что 20 сентября отправится на сессию Генеральной Ассамблеи ООН даже в инвалидном кресле или на носилках после предстоящей операции, чтобы обсудить ситуацию в регионе Амазонии.
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений в этом районе тела пострадавшего. С тех пор президент перенес несколько операций, в воскресенье ему предстоит новое хирургическое вмешательство. Врачи заявили, что после операции Болсонару потребуется 10 дней отдыха.
"Я отправлюсь в ООН даже в инвалидном кресле или на носилках; отправлюсь, потому что я хочу поговорить об Амазонии", — приводит слова президента газета O Globo.
По традиции Бразилия всегда выступает первой на Генеральной Ассамблеи ООН, в этом году дискуссии намечены на 24 сентября.
Сильные пожары в лесах Амазонии, которые считаются "легкими планеты", продолжаются не одну неделю, их площадь на 82% больше пройденной огнем за весь 2018 год.
Ранее Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.
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Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон , Генассамблея ООН , ЕС , ООН , Бразилия
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