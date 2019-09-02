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«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной 

Газета.Ru 1 час назад
РФ и Украина обменяются заключенными по новому плану
Фото: РИА Новости
Газете «Коммерсантъ» стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники, которые близки к переговорам стран.
Согласно плану, обмен между странами не может состояться из-за того, что Украина не хочет продолжать уголовное преследование задержанных украинских моряков. В связи с этим моряков могут обменять, дав им с собой копии дел. В случае, если украинская сторона получит копию, правоохранительным органам не придется прекращать уголовное преследование граждан.
По данным источника, если Россия отправит украинских моряков на родину, то ФСБ оставит у себя оригиналы дел задержанных. Тогда документами займутся адвокаты, Генпрокуратура и суд. Последний рассмотрит дела в заочной форме. А вынесенный приговор страна может использовать в качестве доказательства законности преследования моряков.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила продолжение переговоров России и Украины об обмене.
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В мире , Политика , Украина , Татьяна Москалькова , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МВД , Газета "Коммерсантъ"
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