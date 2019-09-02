Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый украинский премьер сделал комплимент Порошенко 

Газета.Ru + ещё 4 15 часов назад
Новый украинский премьер сделал комплимент Порошенко
Фото: Gleb Garanich/Reuters
Украинский премьер Украины Алексей Гончарук сделал комплимент бывшему лидеру страны Петру Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Премьер сказал, во времена правления Порошенко в стране проводились правильные реформы и Украина двигалась в правильном направлении.
"Последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно", — добавил Гончарук.
Однако он подчеркнул, что в будущем реформы на Украине будут еще эффективнее.
Гончарук стал премьер-министром Украины 29 августа.
Ранее сообщалось, что новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Украиной из-за оружия Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Украиной из-за оружия Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Зеленский пообещал депутатам сохранение иммунитета при снятии неприкосновенности Зеленский пообещал депутатам сохранение иммунитета при снятии неприкосновенности
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Петр Порошенко
Читайте также