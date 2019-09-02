Новый украинский премьер сделал комплимент Порошенко

Премьер сказал, во времена правления Порошенко в стране проводились правильные реформы и Украина двигалась в правильном направлении.

"Последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно", — добавил Гончарук.

Однако он подчеркнул, что в будущем реформы на Украине будут еще эффективнее.

Гончарук стал премьер-министром Украины 29 августа.

Ранее сообщалось, что новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства.