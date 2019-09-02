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Пока вы не уснули: Жириновский предложил способ наказать Польшу 

Рамблер 1 час назад

Жириновский назвал способ наказания Польши

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и того, какую роль СССР в ней сыграл.

В России хотят изменить схему выплат пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять порог пенсионных накоплений, ниже которого россиянам будут выдавать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не ежемесячно.

Муж Поклонской заявил о расставании с ней

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил, что они с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской решили расстаться, сообщает РИА Новости.

Зеленский анонсировал распродажу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам разработать законопроекты об обороте украинских земель сельскохозяйственного назначения, а также об отмене земельного моратория.

США нашли причину для ядерной войны

Провокатором ядерной войны может стать искусственный интеллект (ИИ). Об этом, как сообщает Breaking Defense, заявил бывший замминистра обороны США Роберт О. Уорк.

Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии

wikipedia
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна якобы по вине России не получила послевоенные репарации от Германии.

Премьер Грузии заявил об отставке

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе уходит в отставку. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Facebook.

Названы причины взрыва под Северодвинском

Российский вице-премьер Юрий Борисов прокомментировал взрыв на полигоне в Северодвинске и заявил, что риски таких происшествий при испытаниях новой техники исключить невозможно.

Розенбаум попал в реанимацию

Певец Александр Розенбаум перенес тяжелую операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На Землю обрушилась мощная магнитная буря

z03 / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук зафиксировали вторую по мощности в 2019 году магнитную бурю.
Комментарии25
В мире , Видео , Юрий Борисов , Александр Розенбаум , Мариуш Блащак , Иван Соловьев , Владимир Жириновский , Владимир Зеленский , Мамука Бахтадзе , Наталья Поклонская , Пенсионный фонд РФ , РАН , ЛДПР , РИА Новости , Польша
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