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CNN рассказал, как Трамп пренебрегает Болтоном 

Газета.Ru 2 часа назад
CNN рассказал, как Трамп пренебрегает Болтоном
Фото: Andrew Harnik/AP
Предшественники президента США Дональда Трампа на посту полагались на советников по нацбезопасности, но нынешний лидер отстраняет Джона Болтона от ключевых встреч. Как сообщает CNN, это может привести к политическим заявлениям, имеющим тяжелые последствия.
Отмечается, что Болтон не принимал участие в обсуждениях, связанных с Афганистаном, из-за опасений, что он может произвести "слив" информации или схлестнуться с Трампом. Он был и тем, кто предпочитал дипломатическому пути нанесение по КНДР превентивных ударов. Расходились и заявления Болтона и Трампа по поводу Сирии, когда глава государства говорил о выводе войск, а его советник утверждал, что они останутся до искоренения подконтрольных Ирану сил. "Изгнание" Болтона может стать сигналом для мировых игроков о том, что с ним не нужно связываться и лучше обращаться непосредственно к Трампу.
Согласно материалу, лидер США стал игнорировать Болтона и его команду еще до обсуждения ситуации в Афганистане. Несмотря на консультации с Советом нацбезопасности страны, по ключевым вопросам Трамп принял решения, расходившиеся с рекомендациями ведомства. При этом задачей Болтона является отслеживание соответствия действий президента выбранной стратегии.
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Комментарии
В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , CNN , Афганистан
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