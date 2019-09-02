CNN рассказал, как Трамп пренебрегает Болтоном

Предшественники президента США Дональда Трампа на посту полагались на советников по нацбезопасности, но нынешний лидер отстраняет Джона Болтона от ключевых встреч. Как сообщает CNN, это может привести к политическим заявлениям, имеющим тяжелые последствия.

Отмечается, что Болтон не принимал участие в обсуждениях, связанных с Афганистаном , из-за опасений, что он может произвести "слив" информации или схлестнуться с Трампом. Он был и тем, кто предпочитал дипломатическому пути нанесение по КНДР превентивных ударов. Расходились и заявления Болтона и Трампа по поводу Сирии, когда глава государства говорил о выводе войск, а его советник утверждал, что они останутся до искоренения подконтрольных Ирану сил. "Изгнание" Болтона может стать сигналом для мировых игроков о том, что с ним не нужно связываться и лучше обращаться непосредственно к Трампу.

Согласно материалу, лидер США стал игнорировать Болтона и его команду еще до обсуждения ситуации в Афганистане. Несмотря на консультации с Советом нацбезопасности страны, по ключевым вопросам Трамп принял решения, расходившиеся с рекомендациями ведомства. При этом задачей Болтона является отслеживание соответствия действий президента выбранной стратегии.