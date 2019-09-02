Россию обвинили в реализации «имперских амбиций»

Россия в последние годы реализует имперские амбиции, заявил президент Польши Анджей Дуда при обсуждении вопроса о возвращении РФ в состав G8, сообщает Interfax . Польский лидер также исключил ведение дел с Россией в перспективе.

Дуда сделал громкие заявления на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом . Он обвинил Россию в реализации имперских амбиций путем смены границ и военных нападений. В пример президент Польши привёл «операции» российских войск в 2008 году в Грузии, а также в 2014 году в Украине. При этом Дуда подчеркнул, что подобная ситуация никогда не должна была произойти в Европе.

По его словам ситуация с Россией является «трудной и сложной», а политика Москвы мешает выдраивать политику в нормальном русле. В связи с этим Дуда заявил, что странам, уважающим международное право, не следует вести дела с Россией «как обычно».

Майк Пенс на пресс-конференции подчеркнул, что в отношении России не следует терять бдительность, при этом подчеркнув, что РФ вмешивается в выборы в других странах, а также пытается манипулировать поставками нефти и газа с целью разделить альянсы западных государств.