Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россию обвинили в реализации «имперских амбиций» 

Рамблер + ещё 2 37 минут назад
Россия в последние годы реализует имперские амбиции, заявил президент Польши Анджей Дуда при обсуждении вопроса о возвращении РФ в состав G8, сообщает Interfax. Польский лидер также исключил ведение дел с Россией в перспективе.
Дуда сделал громкие заявления на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Майком Пенсом. Он обвинил Россию в реализации имперских амбиций путем смены границ и военных нападений. В пример президент Польши привёл «операции» российских войск в 2008 году в Грузии, а также в 2014 году в Украине. При этом Дуда подчеркнул, что подобная ситуация никогда не должна была произойти в Европе.
По его словам ситуация с Россией является «трудной и сложной», а политика Москвы мешает выдраивать политику в нормальном русле. В связи с этим Дуда заявил, что странам, уважающим международное право, не следует вести дела с Россией «как обычно».
Майк Пенс на пресс-конференции подчеркнул, что в отношении России не следует терять бдительность, при этом подчеркнув, что РФ вмешивается в выборы в других странах, а также пытается манипулировать поставками нефти и газа с целью разделить альянсы западных государств.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возвращение России в состав «большой восьмёрки». Американский лидер заявил, что мог бы пригласить представителя РФ в качестве гостя на саммит, проведение которого запланировано в 2020 году в Соединённых Штатах.
Комментарии356
В мире , Видео , Европа , Анджей Дуда , Майк Пенс , Дональд Трамп , Интерфакс , Польша , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»4
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким1
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма10
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу25
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение