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Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме
Фото: Reuters
Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
«Взрыв произошёл на пусковой площадке, куда ещё не был доставлен спутник. (Взрыв) произошёл на тестовой площадке, а не там, где проходят пуски», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее агентство Associated Press, основываясь на данных спутниковых снимков, сообщило, что на иранском космодроме в провинции Семнан произошёл взрыв ракеты.
Агентство отмечало, что Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1.
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В мире , Африка , Ближний Восток , Катастрофы , Происшествия , Associated Press , РИА Новости , Иран
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