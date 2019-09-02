Власти Ирана прокомментировали взрыв на космодроме 

Представитель правительства Ирана Али Рабии в эфире государственного телевидения прокомментировал сообщения СМИ о взрыве на иранском космодроме.
«Взрыв произошёл на пусковой площадке, куда ещё не был доставлен спутник. (Взрыв) произошёл на тестовой площадке, а не там, где проходят пуски», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее агентство Associated Press, основываясь на данных спутниковых снимков, сообщило, что на иранском космодроме в провинции Семнан произошёл взрыв ракеты.
Агентство отмечало, что Иран должен был провести запуск спутника Nahid 1.