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Эрдоган попозировал на фоне карты с принадлежащими Турции греческими островами 

Lenta.ru 5 часов назад
Эрдоган попозировал на фоне «присвоенных» греческих островов
Фото: protothema.gr
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался на фоне карты, на которой часть Эгейского моря и несколько греческих островов входят в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает греческое издание Protothema.
Снимок сделан во время церемонии приведения к присяге курсантов Национального университета обороны Турции. Позади Эрдогана, подписывавшего документы, висит карта с надписью «Голубая родина, 462 000 километров». На ней морские границы Турции охватывают всю восточную часть Эгейского моря, а также острова Лемнос, Лесбос, Родос и Хиос, которые входят в состав Греции.
В июле Евросоюз одобрил санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Ограничения, в частности, предполагают сокращение финансирования республики, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении и частичный запрет на ведение бизнеса.
В прибрежных районах Кипра находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают проведение турецким буровым судном геологоразведки на этой территории провокацией. Власти Турции заявляют, что имеют право на природные богатства в регионе.
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В мире , Реджеп Эрдоган , ЕС , Турция
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