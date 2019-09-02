Эрдоган попозировал на фоне «присвоенных» греческих островов

Эрдоган попозировал на фоне карты с принадлежащими Турции греческими островами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался на фоне карты, на которой часть Эгейского моря и несколько греческих островов входят в исключительную экономическую зону Турции. Об этом сообщает греческое издание Protothema.

Снимок сделан во время церемонии приведения к присяге курсантов Национального университета обороны Турции. Позади Эрдогана, подписывавшего документы, висит карта с надписью «Голубая родина, 462 000 километров». На ней морские границы Турции охватывают всю восточную часть Эгейского моря, а также острова Лемнос, Лесбос, Родос и Хиос, которые входят в состав Греции.

В июле Евросоюз одобрил санкции в отношении Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Ограничения, в частности, предполагают сокращение финансирования республики, прекращение переговоров по соглашению об авиасообщении и частичный запрет на ведение бизнеса.

В прибрежных районах Кипра находятся две турецкие буровые установки — «Фатих» и «Явуз». Греция и Кипр считают проведение турецким буровым судном геологоразведки на этой территории провокацией. Власти Турции заявляют, что имеют право на природные богатства в регионе.