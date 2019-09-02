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Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Трамп назвал главными врагами США фейковые СМИ
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп убежден, что главными противниками страны являются СМИ, производящие фейковые новости. Об этом американский лидер написал в понедельник в Twitter.
"Фейковые СМИ полностью обезумели! Они пишут, что хотят, редко ссылаются на источники, никогда не проверяют факты. Они берут хорошие новости и превращают их в плохие", — говорится в сообщении Трампа.
"Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наши настоящие оппоненты не демократы и небольшое число потерявшихся республиканцев, наши главные противники — фейковые СМИ, — подчеркнул президент. — Никогда еще они не были так плохи!".
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В мире , США , Дональд Трамп
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