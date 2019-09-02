Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Собака Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит
Фото: AFP 2019
Британский премьер Борис Джонсон завел собаку — новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-недельный джек-рассел.
В понедельник фотографы, дежурящие у резиденции, стали свидетелями "въезда" нового жильца: сотрудники канцелярии внесли щенка в дом в красной переноске.
Как сообщил журналистам официальный представитель правительства, Джонсон забрал щенка из одного из приютов организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе. Об имени щенка пока не сообщается.
FOAW подтвердила, что передала собаку премьеру.
"Мы знаем, что Кэрри Саймондс (подруга Джонсона) является защитником животных и мы рады, что щенок будет жить с ней и премьером Джонсоном в их доме на Даунинг-стрит", — говорится в заявлении организации.
"Он будет жить с людьми, которые его обожают, это мечта, ставшая реальностью, и что может быть лучше. Хорошо, что все больше внимания уделяется собакам, попавшим в приюты", — отмечает FOAW.
По словам представителей приюта, щенка бросил заводчик, и ему угрожала гибель. В приюте щенок рос рядом с кошками, поэтому конфликтов с живущим на Даунинг-стрит котом Ларри у него быть не должно, заявили в FOAW. Представитель премьера в свою очередь рассказал, что щенок "уже встретился с Ларри".
Джонсон заявил о намерении завести собаку сразу после того, как стал премьером.
Последние новости
Поклонская прокомментировала развод с мужем Поклонская прокомментировала развод с мужем Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды" Россия жестко ответила Польше на слова об искажении "исторической правды"
Комментарии
В мире , Европа , Борис Джонсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»5
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким1
Названа причина инсульта первого президента Крыма
Названа причина инсульта первого президента Крыма10
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу
Пока вы не уснули: Жириновский назвал способ наказать Польшу26
Видео
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
00:05
«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение