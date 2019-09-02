34 человека сгорели на судне в Калифорнии

Пожар произошел на судне у берегов американского штата Калифорния, погибли по меньшей мере 34 человека. Об этом сообщает KTLA.

О жертвах телеканалу сообщили власти округа Вентура, на территории которого произошло ЧП.

В то же время представители Береговой охраны США указывают, что спасательная операция на месте — возле острова Санта-Круз — пока продолжается. По предварительной информации, удалось спасти группу находившихся на борту 23-метрового судна людей, при этом у одного из них легкие травмы.

Отмечается, что на борту находилось более 30 человек, однако точно число не называется. Причина произошедшего, а также другие детали пока не сообщаются.

В конце августа сообщалось о роскошной яхте с 15 пассажирами, которая загорелась недалеко от пляжа Мальорки в Испании.