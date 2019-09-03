Россию обвинили в желании поссорить США и Польшу

"Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твёрдую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость", — заявил Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.

Он призвал партнёров соблюдать особую бдительность в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», а также выразил уверенность, что у России ничего не получится, сообщает РИА Новости.