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Россию обвинили в желании поссорить США и Польшу 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнёрские отношения Варшавы и Вашингтона.
"Москва хочет разрушить наш альянс, используя свои газовые и нефтяные ресурсы. Но Польша всегда занимала твёрдую позицию, как и мы, чтобы продвигать энергетическую безопасность и независимость", — заявил Пенс на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве.
Он призвал партнёров соблюдать особую бдительность в отношении «тех намерений и шагов, которые предпринимает Москва», а также выразил уверенность, что у России ничего не получится, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru писал о том, что в Варшаве состоялись памятные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россия на них приглашена не была, чему польская сторона дала несколько объяснений. Но в итоге большее внимание привлекла даже не протокольная церемония, а прошедшая встреча украинского лидера Владимира Зеленского с вице-президентом США Майклом Пенсом.
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Комментарии19
В мире , Видео , Анджей Дуда , Майкл Пенс , Владимир Зеленский , РИА Новости , Варшава , Москва , Польша , США
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