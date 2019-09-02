Мы за ценой не постоим. Зачем Украине «американский газ» из Польши

Многолетняя история принуждения Украины к американскому газу дошла до финала. 31 августа в Варшаве состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей , Украиной и США . Представитель Украины, секретарь Совбеза Александр Данилюк подписал официальный документ о поставках сжиженного газа из США на Украину

Уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что целью соглашения является диверсификация поставок газа на Украину, которая является зависимой в этом вопросе от России . Такая возможность откроется в результате развития терминала сжиженного газа в Свиноуйсьце и строительства газопровода Baltic Pipe, который соединит Польшу с Норвегией

В рамках этого соглашения в 2021 году Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубометров газа. По словам Наимского, в настоящее время Польша может поставлять на Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа.

«За два года мощность газопорта в Свиноуйсьце увеличится на 50% — до 7,5 млрд кубометров. Благодаря этому будет возможность принимать сжиженный газ из США, который приобретет украинская сторона, или же Украина сможет купить газ у польской Нефтегазовой компании», — отметил он.

В 2020 году Польша ожидает 39 поставок СПГ на терминал в Свиноуйсьце, тем самым зарезервировав полную мощность терминала. Польша впервые за три года работы этого терминала собирается использовать его на полную мощность, до сих пор большая часть просто простаивала.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что зависимость от России имеет не только экономические, но и политические последствия.

«Единственный выход — диверсифицировать поставки. Поэтому следующим шагом является возможность доступа к сжиженному газу из других стран, прежде всего из США», — заявил он.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри подчеркнул, что США помогают Польше снизить зависимость от российского газа и гарантировать поставки сырья. По его словам, посредством Польши сжиженный газ может помочь Украине избежать угрозы ограничения поставок российского газа.

Стоит напомнить, что еще год назад Рик Перри в одном из интервью назвал чепухой «все разговоры о том, что американцы выступают против „Северного потока — 2“ потому, что они хотят поставлять в Европу сжиженный газ». Похоже, что все переживания за Украину — лишь ширма, поскольку собственная экономика для американцев — прежде всего.

Накануне подписания меморандума, 29 августа, польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ, закупаемый в США. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ в Свиноуйсьце в начале ноября. СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице. Объемы американского газа, предназначенного для экспорта на Украину, не назывались.

По словам главы PGNiG Петра Вожняка, его компания намерена увеличивать объем экспорта газа на Украину и единственным препятствием для увеличения объемов поставок является слабая пропускная способность газотранспортной системы, в частности, газопроводов в Польше в направлении Силезия — Подкарпатское воеводство.

Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше на Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским 21 мая 2019 года.

«То ли МВФ, то ли еще кто из представителей Больших белых людей потребуют срочной постройки интерконнектора с Польшей за счет, естественно, Киева. С последующей передачей в управление тем, кому скажут. Теперь становится понятно, почему фрау Меркель и Путин столь оперативно озаботились транзитом и "нормандским форматом"», — написал на своей странице в Facebook эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

Коррупционная составляющая

Сообщение о закупках Украиной американского газа не стало неожиданностью. Главный застрельщик этой идеи и лоббист американских интересов, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в мае побывал за океаном, где договаривался о предстоящих закупках. В июне он заявил, что компания «очень близко» подошла к вопросу поставок американского газа на Украину в переговорах с партнерами из Вашингтона и уже в ближайшее время заинтересованность обеих сторон трансформируется в конкретные потоки газа.

Однако, как подчеркнул член наблюдательного совета Института энергетических стратегий, соглашение о поставках газа заключила не государственная компания «Нафтогаз Украины», а частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ), которая близка к заместителю главы «Нафтогаза Украины» Андрею Фаворову

«Это первое недоразумение в вопросе поставок на Украину сжиженного газа из США. Можно, конечно, не усматривать коррупционный фактор в таких действиях и апеллировать к партнерским отношениям с США и Польшей. Ведь если вопрос поставок LNG газа из США является сферой энергетической безопасности и меморандум подписывают первые лица государства, то поставки должна осуществлять государственная компания «Нафтогаз». В конце концов, еще в начале 2019 именно такого плана придерживались в «Нафтогазе» при условии возможной реализации проекта строительства газового интерконнектора Украина-Польша», — написал на своей странице в Facebook Юрий Корольчук.

Цена вопроса и российский газ под американским соусом

Вторым недоразумением эксперт считает «коммерческую тайну» цены американского LNG газа, который Украина будет покупать через Польшу. На дешевое топливо от Польши Украине вряд ли стоит рассчитывать. Польша заявляет, что сможет закупать американский СПГ дешевле на 20-30%, чем российский газ. Однако формулу ценообразования на СПГ в контрактах с американскими компаниями Варшава не раскрывает.

«Несмотря на оптимистичные заявления как представителей Польши, так и Украины, средняя цена американского LNG газа (группы LNG-терминалов с США, которые его поставляют — Venture Global LNG, Calcasieu Pass LNG, Plaquemines LNG) составит 660 долл. за 1000 куб. м. Такова конечная цена американского газа: себестоимость добычи в США с учетом дотаций правительства + транспортировка + затраты на LNG-терминалы и кредитное обслуживание). Фактически американские компании и Польша переводят часть убытков от покупки сжиженного газа на Украину и потребителей-украинцев.

Ориентировочно именно такой (660 долл.) будет цена газа для поставок на Украину. Но эта цена будет «растворена» в других 11 млрд куб. м газа, который Украина импортирует из ЕС . Ожидаемый годовой объем поставок газа для Украины должна составить 1,5 млрд куб. м. Поэтому Украина и потребители заплатят за газ по цене не менее 660 долл. за 1000 куб. м. Попутно можно напомнить покупку «Нафтогазом» также газа в Польше во время печально известной акции «прикрути», когда цена на польский газ тоже не афишировалась, но по имеющимся данным составила более 600 долл.», — объясняет Корольчук.

По его подсчетам, Украина переплатит за американский газ по сравнению с покупкой даже реверсного европейского газа более чем в 2,5 раза. Сейчас цена газа для Украины из ЕС составляет 250 долл.

Юрий Корольчук еще одним недоразумением называет саму формулировку «американский газ»:

«Интересно было бы посмотреть, как поляки или украинцы отбирают и сортируют как клубнику молекулы газа в трубе на американские, норвежские и российские. И хотя это выглядит смешно, но заметная демонстрация со стороны Польши и Украины, что газ из Польши будет именно американский. Хотя, согласно логистике и маршрутам доставки газа, американский газ будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал-Европа».

Дело — труба

Что же касается строительства газового интерконнектора Украина-Польша для увеличения поставок сжиженного газа, то, отмечает эксперт, Польша более пяти лет фактически игнорировала этот процесс, ожидая пока Украина будет строить свою часть газопровода. И даже сейчас ситуация напоминает историю строительства нефтепровода «Одесса-Броды», который поляки изначально обещали достроить нефтепроводом до Плоцка, где работает нефтеперерабатывающий завод. Украина свою часть «трубы» построила, а поляки банально «кинули» украинцев и не выполнили свое обещание. Это поставило крест на проекте «Одесса-Броды» как маршрута поставок нефти через Украину в ЕС.

«Поэтому даже если Польша активизирует свою работу в направлении строительства газового интерконнектора, то его целью будут не поставки газа из Польши на Украину (американского или другого), а наоборот — поставки газа из Украины в Польшу. С этой целью разрабатывается механизм экспорта газа государственной компанией «Укргаздобыча».