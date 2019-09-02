Зеленский приказал создать план по защите Украины от агрессии

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку создать план по обороне государства от агрессии.

«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска», — сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию канала «112 Украина».

Также глава государства поручил Загороднюку создать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности Украины от агрессии.