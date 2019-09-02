Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский приказал создать план по защите Украины от агрессии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку создать план по обороне государства от агрессии.
«Оборона. Приоритет — мощная, боеспособная армия. Министру обороны Андрею Загороднюку предложить изменения в законодательство, необходимые для создания мощного войска», — сказал Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию канала «112 Украина».
Также глава государства поручил Загороднюку создать комплекс мероприятий по обеспечению безопасности Украины от агрессии.
Газета ВЗГЛЯД изучала биографии назначенных на должности главы МИД и Минобороны Украины Вадима Пристайко и Андрея Загороднюка.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко нашел работу в Раде Порошенко нашел работу в Раде Премьер Грузии подал в отставку Премьер Грузии подал в отставку Борис Джонсон сравнил себя с Владимиром Путиным Борис Джонсон сравнил себя с Владимиром Путиным
В мире , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии
Польша обвинила РФ в неполучении репараций от Германии6
Муж Поклонской заявил о расставании с ней
Муж Поклонской заявил о расставании с ней399
Порошенко нашел новую работу
Порошенко нашел новую работу115
Бывший президент Крыма попал в кому
Бывший президент Крыма попал в кому3
МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе
МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе2
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
02:54
США обратились к украинцам после встречи с Зеленским
В мире
Премьер Грузии заявил об отставке
00:34
Премьер Грузии заявил об отставке
В мире Кавказ
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
04:39
В США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3
Армия В мире
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
04:59
Евросоюз отказался пойти на уступки по Brexit
В мире Статьи
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение