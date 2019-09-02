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Порошенко нашел работу 

Рамблер + ещё 13 5 часов назад
Петр Порошенко вошел в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом, сообщает «Интерфакс Украина».
Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах, пытался избраться на второй срок, но проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре.
После этого бывший глава государства возглавил партийный список партии «Европейская солидарность» (бывшем «Блоке Петра Порошенко») на досрочных парламентских выборах. Партия получила чуть более 8% голосов и право быть представленной в Раде 25-ю членами. Одним из них стал Порошенко.
Сегодня экс-президент вошел в состав комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом.
Согласно информации на сайте Верховной рады, коллегами Порошенко по комитету среди прочих станут бывшая вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и экс-председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Валентин Наливайченко , ЕС , СБУ , Верховная Рада , Интерфакс
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