Порошенко нашел работу

Порошенко был президентом Украины в 2014-2019 годах, пытался избраться на второй срок, но проиграл Владимиру Зеленскому во втором туре.

После этого бывший глава государства возглавил партийный список партии «Европейская солидарность» (бывшем «Блоке Петра Порошенко») на досрочных парламентских выборах. Партия получила чуть более 8% голосов и право быть представленной в Раде 25-ю членами. Одним из них стал Порошенко.

Сегодня экс-президент вошел в состав комитета парламента по вопросам интеграции с Европейским союзом.