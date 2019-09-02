Порошенко нашел работу в Раде

Также отмечается, что член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В этом же комитете и лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук

Напомним, в Верховной раде Украины нового созыва созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов пропрезидентской партии «Слуга народов».