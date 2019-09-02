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Порошенко нашел работу в Раде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом парламентского комитета по вопросам интеграции с Европейским союзом.
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий вошел в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сообщает «Интерфакс».
Также отмечается, что член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. В этом же комитете и лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук.
Напомним, в Верховной раде Украины нового созыва созданы пять фракций. Правящая коалиция сформирована из 254 депутатов пропрезидентской партии «Слуга народов».
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В мире , Видео , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Андрей Парубий , Святослав Вакарчук , ЕС , Верховная Рада , Интерфакс
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