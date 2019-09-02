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Премьер Грузии подал в отставку 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Премьер Грузии подал в отставку
Фото: EPA
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Ожидается, что его пост займет вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария. Примечательно, что они оба связаны с МГУ им. Ломоносова, учившись там в разное время.
«Рамка развития создана, основана и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе», — написал Бахтадзе в Facebook.
В связи с уходом премьера дейсвующее правительство слагает свои полномочия. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.
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В мире , Георгий Гахария , Мамука Бахтадзе , МГУ , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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