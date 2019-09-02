Премьер Грузии подал в отставку

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе , назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Ожидается, что его пост займет вице-премьер, глава МВД Грузии Георгий Гахария . Примечательно, что они оба связаны с МГУ им. Ломоносова, учившись там в разное время.

«Рамка развития создана, основана и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что я выполнил свою миссию на данном этапе», — написал Бахтадзе в Facebook.

В связи с уходом премьера дейсвующее правительство слагает свои полномочия. Министры продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.