Еспресо (Украина): Зеленский столкнулся с ультиматумом Трампа

Еспресо (Украина) , это первый серьезный вызов, с которым столкнулся Зеленский — вызов, от правильной реакции на который зависит устойчивость украинской государственности. Решение Трампа пересмотреть программу финансирования украинской обороноспособности — сигнал, который не оставляет сомнений относительно готовности президента США оказывать давление на новое украинское руководство. Пожалуй, отмечает обозреватель, это первый серьезный вызов, с которым столкнулся Зеленский — вызов, от правильной реакции на который зависит устойчивость украинской государственности.

Сообщение о намерениях Трампа [пересмотреть программу финансирования украинской обороноспособности] появились на фоне неожиданной поездки советника президента по национальной безопасности Джона Болтона — его тоже в медиа называют сторонником пересмотра [этой программы] — в украинскую столицу. Поездка не анонсировалось, о ней стало известно буквально за несколько часов до приезда Болтона — обычно так высокопоставленные чиновники приезжают на линию фронта. Именно по результатам переговоров Болтона с Зеленским — по настоящим результатам, а не по тому, что участники консультаций говорят журналистам — и будет принято решение о курсе американской администрации по отношению к Украине.

Интересы администрации в целом уже очерчены. Ни для кого не является секретом, что спешный визит Болтона в Киев связан в первую очередь со стремлением помешать продаже китайским инвестором концерна Мотор Сич . Для Трампа именно Китай, а вовсе не Россия — главный геополитический противник. И отношение к Зеленскому будет зависеть от того, насколько украинский президент захочет поддержать Вашингтон в противостоянии и конкуренции с Пекином.

Следующий, и не менее важный, объект раздражения Трампа — это демократы. Байден. От того, насколько новый украинский президент будет готов стать деятельным участником предвыборной кампании американского коллеги и содействовать компрометированию его конкурента, тоже зависит отношение Трампа к Украине.

И, наконец, в Киеве должны действовать так, чтобы облегчить Дональду Трампу возможность договориться с Владимиром Путиным , и, если не возобновить формат «восьмерки», то, по крайней мере, пригласить российского президента на саммит «Большой семерки» в следующем году. Урегулирование украинского кризиса в этом смысле из самостоятельной политической темы превращается в придаток китайского, американского и российского сюжетов. При этом просто соглашаться с американскими требованиями — означает наживать себе влиятельных врагов и нередко действовать вопреки национальным интересам. А отказывать Трампу — означает испортить отношения с Белым домом.

Накануне первой встречи с американским президентом в Варшаве 1 сентября (Трамп отменил визит в Польшу и встреча была отменена — прим. ред.) украинский президент оказался в очень непростой ситуации, из которой было бы непросто найти выход даже искушенному политику и дипломату. Остается только надеяться, что Зеленскому поможет найти правильное решение как раз его неискушенность.