Главного военного прокурора Украины уволили

Анатолий Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины указом Генерального прокурора Руслана Рябошапка.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно указу, Матиос был уволен с должности главного военного прокурора, а также исключен из списков личного состава ГПУ.

Кроме того, Анатолий Матиос был направлен в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.