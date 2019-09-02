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Главного военного прокурора Украины уволили 

ТК «Звезда» + ещё 12 7 часов назад
Главного военного прокурора Украины уволили
Фото: MatiosAnatolii, Facebook
Анатолий Матиос уволен с должности главного военного прокурора Украины указом Генерального прокурора Руслана Рябошапка.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом сказано на сайте ведомства.
Согласно указу, Матиос был уволен с должности главного военного прокурора, а также исключен из списков личного состава ГПУ.
Кроме того, Анатолий Матиос был направлен в Министерство обороны Украины для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.
Весной украинские журналисты писали, что главный военный прокурор бежал из страны, чтобы не отвечать «за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов». По данным СМИ, у Матиоса произошел конфликт с экс-президентом Петром Порошенко. Позже военный прокурор опроверг эту информацию.
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В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Петр Порошенко , Анатолий Матиос
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