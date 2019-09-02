На Украине уволили главного военного прокурора 

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса, передает «Украинская правда», в распоряжении которой есть соответствующий документ.
Матиос также уволен с поста замгенпрокурора, исключен из списков личного состава Генпрокуратуры и направлен в Минобороны для решения вопроса дальнейшего прохождения военной службы.
Ранее Рябошапка, еще будучи замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского, в интервью «24 каналу» заявлял, что не видит необходимости в существовании на Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
«Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям… Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры», — говорил Рябошапка.