Зеленский отругал журналистов на линейке сына

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена привели своего сына Кирилла на праздничную линейку, проходившую 1 сентября в Новопечерской школе. Как сообщает украинское издание «Вести», у президента и первой леди произошел конфликт с журналистами.

«Вести» опубликовали видео, на котором журналисты интересуются, можно ли снять президента. Люди из окружения Зеленского просят этого не делать, так как он ведет ребенка в школу.

Затем к журналистам подошел сам Зеленский.

«Не-не. Зачем вы моего сына снимаете, здравствуйте», — сказал президент.

Затем журналисты все же сняли на видео жену Зеленского вместе с сыном, она потребовала убрать камеру и закрыла ее рукой.

На своей странице в Instagram, Елена Зеленская рассказала , что их сын Кирилл в 2019 году пошел в первый класс.

«Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование», — написала она.

Первая леди отметила, что ее сын будет не только осваивать школьную программу, «но и учиться жить в стране изменений».