Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский отругал журналистов на линейке сына 

Рамблер 8 часов назад
Зеленский отругал журналистов на линейке сына
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена привели своего сына Кирилла на праздничную линейку, проходившую 1 сентября в Новопечерской школе. Как сообщает украинское издание «Вести», у президента и первой леди произошел конфликт с журналистами.
«Вести» опубликовали видео, на котором журналисты интересуются, можно ли снять президента. Люди из окружения Зеленского просят этого не делать, так как он ведет ребенка в школу.
Затем к журналистам подошел сам Зеленский.
«Не-не. Зачем вы моего сына снимаете, здравствуйте», — сказал президент.
Затем журналисты все же сняли на видео жену Зеленского вместе с сыном, она потребовала убрать камеру и закрыла ее рукой.
На своей странице в Instagram, Елена Зеленская рассказала, что их сын Кирилл в 2019 году пошел в первый класс.
«Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование», — написала она.
Первая леди отметила, что ее сын будет не только осваивать школьную программу, «но и учиться жить в стране изменений».
«Наши дети — поколение будущего. Они не знают, что такое советские ограничения и бессмысленное заучивание», — подчеркнула она.
Комментарии
В мире , Елена Зеленская , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рынска получила израильский паспорт
Рынска получила израильский паспорт
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»4
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»100
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким
Новикова поведала о романах с Собчаком и Жванецким4
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
02:57
Школьников в России поздравили «Рюмкой водки на столе»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение