К новым доказательствами о сбитом MH17 проявили интерес

Австралия заинтересована в рассмотрении информации частного детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17. Такое заявление сделал посол Австралии в России Грейм Михан в интервью РИА Новости.

«Конечно, очень рады будем рассмотреть, и я думаю, Совместная следственная группа рассмотрит любую новую информацию», — сказал дипломат.

Он добавил, что их сторона не закрывается от никаких новых данных.

Ранее Реш сообщил, что хотел передать Нидерландам материалы по катастрофе, не учтенные при расследовании, с условием, что доказательства будут представлены в присутствии международных СМИ. Однако ему отказали.

В середине июля российский посол в Нидерландах Александр Шульгин рассказал, что между Москвой и Амстердамом нет «подлинно равноправного взаимодействия» по делу о крушении «Боинга», и не по вине России. Дипломат подчеркнул, что суд по катастрофе должен быть непредвзятым и учитывать все версии, «а не одну только ту, которую ему подсовывает обвинение».