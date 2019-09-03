Это было ошибкой: Сколько стоила блокада Крыма

По его словам, блокируя Крым, Украина теряет примерно миллиард долларов ежегодно: около 600 миллионов — из-за того, что южноукраинские фермеры не могут экспортировать на полуостров свою продукцию, около 300 миллионов —из-за неспособности украинских поставщиков поставлять в Крым электроэнергию.

Суслов отметил, что поставками сельскохозяйственной продукции в Крым сейчас занимаются главным образом фермеры с Кубани и Ставрополья, а проблема с энергоснабжением полуострова была решена путем строительства там двух электростанций.

«Немцы помогли», — добавил экс-министр.

В августе депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины теряют сотни миллионов рублей прибыли из-за продуктовой блокады Крыма.