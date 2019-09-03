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Это было ошибкой: Сколько стоила блокада Крыма 

Рамблер + ещё 23 9 минут назад
Украина теряет миллиард долларов в год из-за блокады Крыма, заявил в эфире канала «112 Украина» ее бывший министр экономики Виктор Суслов.
Суслов возглавлял Министерство экономики Украины, в 2010-м переименованное в Министерство экономического развития и торговли, при президенте Леониде Кучме — в 1997-1998 годах.
По его словам, блокируя Крым, Украина теряет примерно миллиард долларов ежегодно: около 600 миллионов — из-за того, что южноукраинские фермеры не могут экспортировать на полуостров свою продукцию, около 300 миллионов —из-за неспособности украинских поставщиков поставлять в Крым электроэнергию.
Суслов отметил, что поставками сельскохозяйственной продукции в Крым сейчас занимаются главным образом фермеры с Кубани и Ставрополья, а проблема с энергоснабжением полуострова была решена путем строительства там двух электростанций.
«Немцы помогли», — добавил экс-министр.
В августе депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что фермеры Херсонской и Николаевской областей Украины теряют сотни миллионов рублей прибыли из-за продуктовой блокады Крыма.
По его словам, они ждали, что президент Владимир Зеленский снимет ее уже этим летом. Российский парламентарий призвал украинского лидера продемонстрировать пример народной дипломатии и знаково и символично все-таки снять блокаду.
Комментарии239
В мире , Видео , Леонид Кучма , Руслан Бальбек , Владимир Зеленский , Виктор Суслов , Госдума , Минэкономразвития , Республика Крым
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