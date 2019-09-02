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Зеленский защитил сына от журналистов 

Lenta.ru + ещё 7 8 часов назад
Зеленский защитил сына от журналистов
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский возмутился попыткой журналистов снимать его сына во время праздничной линейки в школе. Об этом сообщает «Страна.ua».
На входе в школу украинского лидера ждали журналисты, и президент был очень недоволен их попытками сфотографировать Кирилла Зеленского, который в этом году пошел в первый класс.
«Зачем вы моего сына снимаете?» — обратился Зеленский к репортерам. Его супруга Елена закрыла рукой объектив камеры. На праздничной линейке семью главы государства сопровождал охранник.
Дети Зеленского учатся в частной «Новопечерской школе». Старшая дочь президента Александра в этом году перешла в восьмой класс. Обучение в школе платное. Родители учеников платят от 10 850 до 12 850 долларов США за год. В этой же школе учится дочь бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
Ранее Зеленский отказался давать интервью российским журналистам. «Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно», — ответил офис главы государства на запрос агентства РИА Новости.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман
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