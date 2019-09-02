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США обратились к украинцам после встречи с Зеленским 

Lenta.ru 5 часов назад
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил поддержку Украине по вопросу целостности страны. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Во время встречи вице-президента США Майка Пенса с президентом [Украины Владимиром] Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США стояли и будут стоять вместе с народом Украины в вопросах безопасности и территориальной целостности», — отметил Болтон.
Встреча политиков прошла в Варшаве, куда и Зеленский, и Пенс прибыли на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Зеленский также провел встречу с президентами Польши и Литвы.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного среди местного населения референдума. Большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев не признает Крым российским, обвиняя РФ в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения.
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Комментарии31
В мире , Видео , Джон Болтон , Майк Пенс , США
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