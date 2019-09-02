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Мужчина отсидел в тюрьме 36 лет из-за полусотни долларов 

Lenta.ru + ещё 2 14 часов назад
Мужчина отсидел в тюрьме 36 лет из-за $50
Фото: Alabama police
Житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет за украденные в юности 50 долларов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
В 1979 году Элвин Кеннард (Alvin Kennard) получил три года лишения свободы условно за совершение двух ограблений. Спустя четыре года мужчина обокрал пекарню на 50 долларов. Согласно старому закону, действовавшему в те годы на территории штата Алабама, после третьего преступления американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
В 2019 году судья округа Джефферсон пересмотрел дело Кеннарда и принял решение выпустить мужчину на свободу. На судебном слушании 58-летний американец заявил, что раскаивается в содеянном и полностью несет ответственность за ошибки молодости.
«Я прошу вас дать мне возможность все исправить», — сказал он.
На данный момент власти готовят документы для его освобождения.
В конце августа сообщалось, что жительница американского штата Невада Кэти Вудс по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила компенсацию в три миллиона долларов (около 200 миллионов рублей). Ее адвокат добивается для своей клиентки дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб.
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В мире , Другое , Криминал , Происшествия
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