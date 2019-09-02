Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

100 дней Зеленского: как изменилась Украина с новым президентом 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Главное достижение первых 100 дней Зеленского — фактическое подчинение себе Верховной рады. На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил свои первые сто дней у власти и наконец-то смог определиться — с кем же он собирается работать и идти дальше. На неделе стали известны имена нового премьера, генпрокурора, спикера Рады и прочих руководителей страны.
Главное достижение первых 100 дней Зеленского — фактическое подчинение себе Верховной рады. На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест. На первом заседании 29 августа президент получил всю власть в стране в свои руки.
Главой правительства был назначен 35-летний Алексей Гончарук — до этого он работал заместителем руководителя офиса президента Зеленского. В большой политике замечен не был. О нем вообще мало что известно.
«По закону, нужно зайти во фракцию, мы ему задаем вопросы и узнаем хоть — кто это? Этого не произошло. Зал проголосовал, потому что они за все что хочешь проголосуют. И все замечательно. Мы не получили ответы, поэтому не голосовали», — высказался сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович.
Кандидатуру министра обороны ждали всей Радой. Андрей Загороднюк опоздал, и возможно поэтому рассказать депутатам кто он такой не успел. Его утверждение было тоже лишь формальностью.
«Он будет таким кабинетным министром. Это уже очевидно, он будет продолжать, как он видит это, подгонять структуру генерального штаба и ВС Украины под натовские стандарты. А там очень много запросов как раз не только военного характера, но и политического. Начиная от борьбы с коррупцией, начиная от сокращения высшего комсостава. Его роль в любых обострениях будет носить минимальный характер», — пояснил политолог Кирилл Молчанов.
Непросто проходит и перемещение из одного правительства в другое министра внутренних дел Арсена Авакова. Несколько сотен человек с зажженными фаерами у офиса президента требовали не допустить коррупционера Авакова в новое правительство. Но Владимир Зеленский в соцсетях ответил, что уволить министра не может, так как не он назначал. Впрочем, ни для кого не секрет, что это плата Зеленского за слив Порошенко.
«Аваков сохранил свое кресло за выслугу перед Зеленским. Когда он прогарантировал проведение выборов, где пресекал различные скупки и схемы Порошенко. По сути, пошел на прямой конфликт с Порошенко и, в случае если бы Зеленский проиграл, то Авакову пришлось бы из страны бежать», — добавил Молчанов.
Самого же Порошенко сейчас больше беспокоят его собственные, уголовные дела. Тем более, что новая Рада приняла в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности.
Став президентом, Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе — отдал приказ отвести войска от линии соприкосновения и запретил открывать ответную огонь. Но именно сейчас в ДНР и ЛНР новое обострение.
Владимир Зеленский позиционирует себя как президента мира. В День независимости Украины он даже отменил традиционный военный парад и заменил его шествием достоинства.
Но возможность побывать на настоящем военном параде у Зеленского есть. Девятого мая 2020 года на Красной площади, во время празднования 75-летия Победы. Администрация президента России отправит Владимиру Зеленскому соответствующее приглашение.
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдепе прокомментировали удары по Идлибу В Госдепе прокомментировали удары по Идлибу Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны Захарова прокомментировала отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала войны Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России Польша пообещала Украине поддержать новые санкции против России
Комментарии4
В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Алексей Гончарук , Владимир Зеленский , Кирилл Молчанов , Арсен Аваков , Администрация Президента РФ , Генштаб , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал способ наказания Польши
Жириновский назвал способ наказания Польши201
Названы причины взрыва под Северодвинском
Названы причины взрыва под Северодвинском2
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны233
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»25
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне167
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение