100 дней Зеленского: как изменилась Украина с новым президентом

Главное достижение первых 100 дней Зеленского — фактическое подчинение себе Верховной рады . На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил свои первые сто дней у власти и наконец-то смог определиться — с кем же он собирается работать и идти дальше. На неделе стали известны имена нового премьера, генпрокурора, спикера Рады и прочих руководителей страны.

Главное достижение первых 100 дней Зеленского — фактическое подчинение себе Верховной рады. На досрочных выборах его партия «Слуга народа» забрала большинство депутатских мест. На первом заседании 29 августа президент получил всю власть в стране в свои руки.

Главой правительства был назначен 35-летний Алексей Гончарук — до этого он работал заместителем руководителя офиса президента Зеленского. В большой политике замечен не был. О нем вообще мало что известно.

«По закону, нужно зайти во фракцию, мы ему задаем вопросы и узнаем хоть — кто это? Этого не произошло. Зал проголосовал, потому что они за все что хочешь проголосуют. И все замечательно. Мы не получили ответы, поэтому не голосовали», — высказался сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович.

Кандидатуру министра обороны ждали всей Радой. Андрей Загороднюк опоздал, и возможно поэтому рассказать депутатам кто он такой не успел. Его утверждение было тоже лишь формальностью.

«Он будет таким кабинетным министром. Это уже очевидно, он будет продолжать, как он видит это, подгонять структуру генерального штаба и ВС Украины под натовские стандарты. А там очень много запросов как раз не только военного характера, но и политического. Начиная от борьбы с коррупцией, начиная от сокращения высшего комсостава. Его роль в любых обострениях будет носить минимальный характер», — пояснил политолог Кирилл Молчанов.

Непросто проходит и перемещение из одного правительства в другое министра внутренних дел Арсена Авакова . Несколько сотен человек с зажженными фаерами у офиса президента требовали не допустить коррупционера Авакова в новое правительство. Но Владимир Зеленский в соцсетях ответил, что уволить министра не может, так как не он назначал. Впрочем, ни для кого не секрет, что это плата Зеленского за слив Порошенко.

«Аваков сохранил свое кресло за выслугу перед Зеленским. Когда он прогарантировал проведение выборов, где пресекал различные скупки и схемы Порошенко. По сути, пошел на прямой конфликт с Порошенко и, в случае если бы Зеленский проиграл, то Авакову пришлось бы из страны бежать», — добавил Молчанов.

Самого же Порошенко сейчас больше беспокоят его собственные, уголовные дела. Тем более, что новая Рада приняла в первом чтении закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Став президентом, Зеленский обещал прекратить войну на Донбассе — отдал приказ отвести войска от линии соприкосновения и запретил открывать ответную огонь. Но именно сейчас в ДНР и ЛНР новое обострение.

Владимир Зеленский позиционирует себя как президента мира. В День независимости Украины он даже отменил традиционный военный парад и заменил его шествием достоинства.