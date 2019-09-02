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Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов 

Рамблер 30 минут назад
Рекорд, достойный книги Гиннеса. Петербург. "Газпром-арена". Сегодня.
Оркестр в 8000 музыкальных инструментов и хор в 41000 голосов со всей России дружно исполнили российский гимн. И это теперь зафиксировано в книге рекордов Гиннеса.
Калининград и Якутск, Саранск и Севастополь, Нижний Тагил и Петрозаводск — это тоже сборная России, только музыкальная, сыгралась всего за три дня. Предыдущий рекорд в номинации "Самый большой оркестр" был зафиксирован в 2013 году в австралийском Брисбене — 7224 человека. А в Петербурге исполнить гимн собрались более 8000 музыкантов. А с учетом людей на трибунах — 40000 исполнителей. Были задействованы пожалуй все возможные музыкальные инструменты: балалайки и домры, аккордеоны и баяны, тромбоны, английские рожки и многие другие инструменты.
Как проходило исполнение гимна смотрите в этом видео.
В мире , Видео , Калининград , Санкт-Петербург , Саранск , Севастополь , Якутск
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