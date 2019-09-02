Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов

Оркестр в 8000 музыкальных инструментов и хор в 41000 голосов со всей России дружно исполнили российский гимн. И это теперь зафиксировано в книге рекордов Гиннеса.

Калининград и Якутск, Саранск и Севастополь , Нижний Тагил и Петрозаводск — это тоже сборная России, только музыкальная, сыгралась всего за три дня. Предыдущий рекорд в номинации "Самый большой оркестр" был зафиксирован в 2013 году в австралийском Брисбене — 7224 человека. А в Петербурге исполнить гимн собрались более 8000 музыкантов. А с учетом людей на трибунах — 40000 исполнителей. Были задействованы пожалуй все возможные музыкальные инструменты: балалайки и домры, аккордеоны и баяны, тромбоны, английские рожки и многие другие инструменты.

Как проходило исполнение гимна смотрите в этом видео.