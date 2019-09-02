Папа Римский объявил имена новых кардиналов

В их число вошли архиепископ Болоньи монсеньор Маттео Дзуппи, президент Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигель Анхель Аюсо Гиксот и замсекретаря дикастерии по службе цельного человеческого развития Майкл Черни, передаёт РИА Новости.

Новые кардиналы представляют разные страны, включая Папуа и Новую Гвинею, Индонезию, Гватемалу и Демократическую республику Конго. Троим из них больше 80 лет, поэтому они не смогут участвовать в конклаве по выборам нового Папы.

Как писал News.ru ранее, обеспокоенность обширными пожарами в амазонских лесах выразил папа римский Франциск. Об этом он сказал на традиционной воскресной проповеди, сообщила служба печати Святого престола.