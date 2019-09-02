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Вышинский рассказал о планах продолжить заниматься журналистикой 

Lenta.ru + ещё 3 13 часов назад
Вышинский продолжит заниматься журналистикой
Фото: РИА Новости
Бывший главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что после освобождения из украинского СИЗО не уйдет из профессии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Рен ТВ.
«Я писал в тюрьме, я буду писать и сейчас. Мне точно есть что сказать, много интересного. Я точно буду заниматься журналистикой», — заверил он.
При этом Вышинский посетовал на то, что во время обысков год назад редакция была фактически разгромлена, оргтехнику изъяли как вещдоки. Однако наибольший урон был нанесен по персоналу — за год сотрудники разошлись по другим редакциям.
Кирилл Вышинский был освобожден из СИЗО под личное обязательство 28 августа. Его задержали в мае 2018 года по обвинению в государственной измене. По версии украинских силовиков, в 2014 году Вышинский в Крыму агитировал за присоединение полуострова к России, затем информационно поддерживал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За свою деятельность журналист тайно получал деньги из России, полагают украинские спецслужбы. Вышинский отрицает свою вину. В 2015 году он получил гражданство России, но от украинского паспорта не отказывался.
Журналист намерен доказать свою невиновность в суде, поэтому не намерен участвовать в обмене заключенными между Россией и Украиной.
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В мире , Кирилл Вышинский , ФСИН , РЕН ТВ
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