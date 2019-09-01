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Госдеп: операция США в Идлибе была «точным и целенаправленным» ответом террористам 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Операция США в сирийской провинции Идлиб была "точным и целенаправленным" ответом главарям связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) группировок, которые "ответственны за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США", их партнерам и мирным жителям.
Россию возмутил удар США по Идлибу
Такое мнение выразил в воскресенье корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать заявление российского Центра по примирению (входит в Минобороны РФ) о том, что американские действия привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб".
"Мы видели российские комментарии относительно удара", — добавил при этом представитель Госдепартамента.
Как заявили ранее в российском Центре по примирению, нанесенный в субботу, 31 августа, удар нарушает все ранее достигнутые договоренности, так как США провели операцию, "не уведомив российскую или турецкую сторону о планируемых действиях". Российские военные отмечают, что США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", а на ряде направлений — сорвали его. В Центре по примирению заявили, что подобные действия США на фоне постоянных обвинений со стороны Вашингтона в адрес России и Сирии в якобы неизбирательном применении авиации в зоне деэскалации "Идлиб" вызывают недоумение.
Военные РФ напомнили, что с 06:00 мск 31 августа по инициативе РФ и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации "Идлиб", об этом были поставлены в известность все стороны конфликта. В Центре по примирению добавили, что "за истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств".
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В мире , Армия , Видео , Политика , США
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