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Украинские силовики задержали шестерых ополченцев в Донбассе 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Украинские силовики задержали шестерых ополченцев
Фото: ssu.gov.ua
Украинские военные задержали шесть жителей Донбасса, причастных к участию в военных формированиях на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.
Вчера, во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали двух женщин и четырёх мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооружённым формированиям, — говорится на странице пресс-центра в Facebook.
Задержанные пытались пересечь блокпосты собственным транспортом, а также рейсовыми автобусами.
Всего за прошедшую неделю на блокпостах в районе проведения операции Объединённых сил украинские военные задержали 10 человек за совершение административных правонарушений, девять — за уголовные преступления и ещё девять — по подозрению в причастности к незаконным вооружённым формированиям. Также был остановлен человек, который пытался перевезти медицинские препараты наркотического происхождения.
Правонарушителей передали Национальной полиции Украины.
Как писал News.ru, ранее представители ОБСЕ и оперативная группа из самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел украинской армии. В свою очередь, сепаратисты в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военнослужащий, он получил травмы средней степени тяжести.
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Комментарии3
В мире , Украина , ОБСЕ , Киев , Мариуполь
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