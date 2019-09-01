Израиль выпустил сотню снарядов по Ливану

Представители ЦАХАЛ заявили, что две или три противотанковые ракеты были запущены из Ливана по Израилю. Одна ракета попала по армейскому посту недалеко от границы, вторая попала в армейский автомобиль. Отмечается, что в результате обстрела ни один израильский военный не пострадал.

25 августа Израиль нанес ракетный удар по Сирии, а также, предположительно, Ливану и Ирану. Представители Армии обороны Израиля объявили, что иранцы планировали атаковать территории на севере страны с помощью беспилотников. Военные нанесли превентивный удар по объектам инфраструктуры, чтобы сорвать запланированное нападение.