Взрыв прогремел в сирийской провинции Хама

Три человека погибли, два получили травмы в результате взрыва бомбы на севере сирийской провинции Хама. По предварительным данным, организаторами силовой акции являются боевики, заложившие снаряд на территории сельхозугодий в деревне Суран.

Пострадавших доставили в местные больницы. За атакой могут стоять члены группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), пишет агентство САНА.

Ранее News.ru сообщал, что число жертв мощного взрыва, который прогремел на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12. Об этом рассказал представитель местной полиции Вишвас Пандхаре.