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Взрыв прогремел в сирийской провинции Хама 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Взрыв прогремел в сирийской провинции Хама
Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press
Три человека погибли, два получили травмы в результате взрыва бомбы на севере сирийской провинции Хама. По предварительным данным, организаторами силовой акции являются боевики, заложившие снаряд на территории сельхозугодий в деревне Суран.
Пострадавших доставили в местные больницы. За атакой могут стоять члены группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), пишет агентство САНА.
Ранее News.ru сообщал, что число жертв мощного взрыва, который прогремел на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, возросло до 12. Об этом рассказал представитель местной полиции Вишвас Пандхаре.
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В мире , Конфликты , Исламское государство
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