Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства 

РИА Новости 6 часов назад
Премьер Украины прокатился на самокате по кабмину
Фото: РИА Новости
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров, его возглавил Гончарук.
"На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом", — сказал новый премьер в опубликованном видео.
Последние новости
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу
США ответили на претензии РФ из-за удара по Идлибу119
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м
Глава Эстонии заявила об окончании Второй мировой в 94-м616
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка
МВД отреагировало на смерть избитого полицейским подростка221
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника
Мраморная плита с Дворца культуры убила школьника31
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Российский альпинист пропал на Эльбрусе
Видео
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
00:33
Эвелина Бледанс попала в велокатастрофу
Шоу-бизнес
В Беслане почтили память жертв теракта
01:02
В Беслане почтили память жертв теракта
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение