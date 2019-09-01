Премьер Украины прокатился на самокате по кабмину

Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
В четверг Верховная рада Украины девятого созыва в первый день своей работы сформировала новый состав кабинета министров, его возглавил Гончарук.
"На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно пользоваться самокатом", — сказал новый премьер в опубликованном видео.