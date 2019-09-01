Израиль нанес ответный удар на границе с Ливаном

Отмечается, что атака произошла около 16:20 по местному времени (совпадает с мск). Израильские военные открыли ответный огонь по приграничным целям на юге Ливана.

Ранее израильская армия сообщила об одной противотанковой ракете, выпущенной с ливанской территории по приграничным районам на севере страны.