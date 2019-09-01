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В ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке 

RT на русском + ещё 7 5 часов назад
В ДНР обвинили ВСУ в «выжигании домов» в Горловке
Фото: РИА Новости
Глава администрации подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.
«Каждый день украинская армия выжигает по два-три дома… Как можно оценить степень опасности для граждан, когда летают мины над городом? Конечно, повышенная опасность», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ВСУ не выполняют условия нового перемирия в Донбассе.
«Три дома каждый день горят. По сводкам Народной милиции, гибнут бойцы. Попадают в плен, потом они погибают», — добавил Приходько.
Ранее в ДНР заявили о повреждении частных домов в результате обстрелов ВСУ.
17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.
Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.
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В мире , Иван Приходько , Вадим Карасев , РИА Новости , Горловка
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