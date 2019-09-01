Папа Римский застрял в лифте 

Папа Римский Франциск застрял 1 сентября в лифте до тех пор, пока его не освободили пожарные. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, Папа Римский провел в заточении около 25 минут и опаздывал на воскресный вечер проповеди. Однако спасатели открыли двери лифта и освободили его.
После этого он отправился на площадь Святого Петра в Ватикане. Когда он вышел, то рассказал собравшимся о том, что с ним приключилось.
"Я должен попросить у вас прощения", — начал Франциск.
После этого он поведал о случившемся и попросил, чтобы все похлопали спасателям.
Ранее сообщалось, что Папа Римский попросил Путина молиться.