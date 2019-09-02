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Джонсон пригрозил консерваторам за попытку сорвать Brexit без сделки 

Газета.Ru + ещё 8 15 часов назад
Джонсон пригрозил консерваторам
Фото: Reuters
Парламентарии-консерваторы, поддерживающие намерение заблокировать выход Британии из ЕС без сделки, могут потерять места в парламенте. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
Как отмечается, такой сценарий возможен, если консерваторы не проявят солидарность с позицией власти.
До этого премьер страны Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября для того, чтобы парламентарии не помешали выходу страны из Евросоюза без соглашения. Оно должно состояться 31 октября.
Однако некоторые консерваторы не хотят Brexit без сделки и выступают за отсрочку его реализации.
В ответ на это Джонсон пригрозил консерваторам, подчеркнув, что в случае отсутствия консолидации с властью консерваторы будут исключены из партии в парламенте и не смогут участвовать в выборах в роли кандидата от партии тори.
Ранее сообщалось, что Лондон выделит £3 млн для помощи британцам в ЕС после Brexit.
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В мире , Европа , Brexit , Борис Джонсон , ЕС , Консервативная партия
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