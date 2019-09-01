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Зеленский и Пенс встретятся в Варшаве 

News.ru + ещё 2 21 час назад
Зеленский и Пенс встретятся в Варшаве
Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Вице-президент США Майкл Пенс запланировал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице Польши.
Встреча политиков назначена на 14:40 по местному времени 1 сентября, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет стоять перед американским коллегой Дональдом Трампом «с протянутой рукой». По его словам, у Соединённых Штатов большое влияние. Также они являются важным партнёром Киева по вопросам энергетики, безопасности, экономики и оборонной промышленности.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Майкл Пенс , ИТАР-ТАСС , Варшава
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