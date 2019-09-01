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Эрдоган собрался в поход на сирийских курдов 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Эрдоган собрался в поход на сирийских курдов
Фото: globallookpress.com
Анкара решительно настроена зачистить территории в Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
В нашу повестку входят земли к востоку от Евфрата. Там расположены гнёзда террористов, и мы решительно настроены их уничтожить, — цитирует Эрдогана ТАСС.
Территория, о которой говорит глава Турции, в реальности контролируется не террористами, а военно-политическими структурами проживающих там курдов, которые являются последовательными противниками исламистов всех мастей, воюющих на территории Сирии.
Планы Эрдогана зачистить именно северо-восток страны (а, например, не реально контролируемую джихадистами провинцию Элдиб на северо-западе страны) вписываются в политику Анкары по борьбе с курдским населением. Последнему Турция долгие годы отказывает в праве на автономию и проводит репрессии в отношении национальных объединений вроде Курдской рабочей партии.
Как писал News.ru, ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва признаёт абсолютно законными интересы безопасности Турции в северо-восточном регионе Сирии. Анкара хочет создать подконтрольную зону в указанной части Арабской Республики.
В сирийском Идлибе прошли крупнейшие за последние несколько лет протесты. Местные жители жгли портреты Эрдогана и государственные флаги соседней страны, выступая против альянса главы Турции с сирийским и российским президентами Башаром Асадом и Владимиром Путиным.
Экс-руководитель запрещённой в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» Салех аль-Хамви рассказал о шести предложениях Анкары, которые президент Турецкой Республики продвигает в диалоге с Москвой для решения проблем сирийского Идлиба.
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Комментарии2
В мире , Армия , Ближний Восток , Башар Асад , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Рабочая партия Курдистана , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , Турция
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