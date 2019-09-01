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Встреча министров труда стран G20 началась в Японии 

ТАСС + ещё 8 19 часов назад
Встреча министров труда стран G20 началась в Японии
Фото: EPA
Министры труда государств Группы двадцати (G20) встретились в воскресенье в японской Мацуяме (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.
"Вместе с прогрессом глобализации мир работы и трудоустройства достиг поворотного момента. Я хотел бы, чтобы наша дискуссия помогла созданию устойчивого будущего в этой области", — подчеркнул на открытии встречи министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Нэмото.
Глава японского ведомства также пообещал представить опыт Японии по трудоустройству пожилых людей, как страны с самым стремительным темпом старения населения среди всех государств G20.
Еще одной важной темой для дискуссии станет вопрос скорейшей ликвидации гендерного неравенства в сфере трудоустройства. Отмечается, что отправной точкой при обсуждении этой темы станет договоренность, достигнутая министрами труда G20 в 2014 году, когда была поставлена цель к 2025 году добиться 25%-ного сокращения гендерного разрыв в занятости. Участники планируют также обсудить вопросы демографических изменений, свободного доступа к новым видам работ и другие профильные темы. Ожидается, что по итогам двухдневных переговоров стороны также подпишут совместную итоговую декларацию.
РФ на встрече представляет министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По данным организаторов, в общей сложности во встрече примут участие порядка 250 представителей от 20 стран-участниц.
В связи с мероприятием в Мацуяме приняты дополнительные меры безопасности. В частности, усилена безопасность аэропортов и железнодорожных вокзалов, а улицы города патрулирует полиция со служебными собаками.
Саммит G20 прошел 28-29 июня в Осаке. Он стал первым форумом такого рода на территории Японии.
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Комментарии
В мире , Социология , Максим Топилин , Япония
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