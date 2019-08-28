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У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Националисты с файерами пришли к офису Зеленского
Фото: РИА Новости
Акция против действующего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его повторного назначения на пост проходит возле здания офиса президента, передает в среду издание "theБабель".
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"В Киеве возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против министра МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — черт", которую организовали националисты", — говорится в сообщении.
По данным издания, на акцию прошили около 350 человек, они принесли плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Аваков черт" и другие. Протестующие жгли файеры.
Как отмечается, люди требуют уволить Авакова, поскольку он был "неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов" и многое другое.
Возле офиса президента дежурят правоохранители, потасовок пока нет.
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В мире , Украина
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