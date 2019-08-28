«Механизм уступок»: Коломойский придумал, как вернуть Донбасс

Олигарх Игорь Коломойский призвал Киев частично снять санкции с России . По его словам, власти Украины должны пойти на уступки для возвращения Донбасса. При этом он считает, что Киеву не следует отказываться от своей позиции по Крыму

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал власти Украины к частичному снятию антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью порталу «Цензор.нет».

«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас», — заявил Коломойский.

По его словам, Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и «отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса». Он также добавил, что власти Украины не должны отказываться от своей позиции по полуострову.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — отметил Коломойский.

По мнению олигарха, Россия якобы страдает от санкций по Донбассу и их снятие пойдет на пользу как Киеву, так и Москве

Москва неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского гражданского конфликта, а также отмечала, что именно Киев отказывается от выполнения договоренностей.

Власти Украины в 2015 году приняли постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввели эмбарго на ряд российских товаров. Также Киев присоединился к международным антироссийским санкциям. К тому же, Украина ввела специальные пошлины на продукцию из России. Москва зеркально отвечала на украинские ограничительные меры. В частности, российская сторона полностью запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.

При этом эксперты скептически оценивают предложение Коломойского. По словам политолога Александра Асафова, украинские санкции не являются чем-то принципиальным для российской экономики.

«Для России они практически нечувствительны. А обратные санкции весьма чувствительны для Украины. В ситуации экономического обвала, экономических проблем, связанных, например, с отдачей внешнего долга, который стоит на повестке перед Украиной, таким вот незатейливым образом Коломойский советует своему протеже [президенту Владимиру] Зеленскому снять хотя бы часть экономических проблем», — сказал Асафов в эфире Sputnik.

Он также добавил, что Коломойский занимается популизмом, созданием своего медийного образа, личным репутационным пиаром.

При этом предложение олигарха прозвучало на фоне решения Киева присоединиться к продлению европейских санкций против России. Власти Украины направили соответствующие уведомление в Совет Евросоюза еще в начале августа.

Дело в том, что Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. К данному решению присоединились несколько стран — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория и Украина.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Европейские антироссийские санкции были введены в 2014 году, одной из главных причин для появления ограничительных мер стало присоединение Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страны отказались признавать его итоги. В частности, итоги референдума не признали страны Евросоюза, США и Украина.

Данные страны систематически призывают Москву «вернуть Крым» Украине для снятия ограничительных мер. Однако Россия не раз подчеркивала, что вопрос принадлежности полуострова является закрытым.

При этом вопрос снятия санкций с России активно обсуждается в Европе. Спустя пять лет после присоединения Крыма политики различных стран ЕС выступают против ограничительных мер в отношении Москвы. К примеру, премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер в начале июля призвал к нормализации отношений с Россией.

«Мы должны снять эти санкции. Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу. Мы должны сделать все, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию и не была ориентирована на таких партнеров, как Китай или Индия», — заявил Кретшмер.

По его словам, европейские санкции против России стали «большой проблемой» для востока Германии и Саксонии.