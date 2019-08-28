США признали изоляцию России невозможной

«Мы не можем игнорировать Россию или перестать иметь с ними дело, но мы должны смотреть на вещи трезвым взглядом», — считает он.

Парламентарий добавил, что это вопрос США обязательно нужно обсуждать с партнерами.

Рубио отметил, что не знает, почему именно сейчас американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос возвращения Москвы в «Большую семерку». По его словам, «поведение, из-за которого их [россиян] выгнали из G8, не изменилось».

Ранее в среду специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что России стоит вернуть Крым Украине для возобновления сотрудничества с G7.