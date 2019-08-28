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Борис Джонсон запретил Сергею Скрипалю общаться с семьёй 

Говорит Москва + ещё 5 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Так считает племянница бывшего офицера ГРУ Виктория Скрипаль.
По её словам, звонки от дяди прекратились после прихода на должность премьер-министра Великобритании Джонсона. Ранее она рассказала РИА Новости, что последний раз Скрипаль связывался с родственниками 26 июня.
В марте прошлого года в Лондоне были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшим также был признан один из полицейских. Великобритания обвинила в случившемся Москву, в России обвинения категорически отвергают.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , Сергей Скрипаль , Виктория Скрипаль , ГРУ , РИА Новости , Великобритания
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