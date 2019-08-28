Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спустя 100 дней после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины его деятельность поддерживают 65 процентов граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который совместно провели Фонд «Демократические инициативы» имени Ильи Кучерива и Киевский международный институт социологии.
В то же время первые шаги нового главы государства и его команды отрицательно оценивают только 13 процентов украинцев, еще 24 процента пока не определились со своей позицией. Наибольший уровень поддержки деятельности президента зафиксирован в западных областях страны — там его действия положительно оценили 72 процента населения. В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.
Как отмечают авторы исследования, такой уровень общественного доверия президенту является беспрецедентным для Украины. С учетом антирейтинга, баланс доверия-недоверия к гаранту конституции составляет 53 процента. Положительный баланс также был зафиксирован у двух приближенных к Зеленскому политиков — лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова (25 процентов) и руководителя офиса президента Андрея Богдана (5 процентов).
Ранее стало известно, что рейтинг антипатий украинцев возглавил бывший глава государства Петр Порошенко. Респондентам задавался вопрос «Как вы в целом относитесь к этому политику — положительно, отрицательно или нейтрально?» по ряду общественно-политических деятелей. Говоря о предшественнике Зеленского, 70,9 процента респондентов оценили его отрицательно. Поддерживают бывшего президента 12,7 процента граждан.
Владимир Зеленский выиграл во втором туре президентских выборов, получив поддержку 73 процентов избирателей. Спустя два месяца на парламентских выборах его партия «Слуга народа» заручилась поддержкой 43 процентов украинцев. Кроме того, кандидаты от партии одержали победу в 130 из 199 одномандатных округах.
Последние новости
Очевидцы теракта в Беслане рассказали о шквальном обстреле школы перед штурмом Кремль прокомментировал надругательство полицейских над 17-летней в Анапе Путин не поедет в Беслан
Комментарии1
В мире , Украина , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки195
Казаки решили наказать избитого ими россиянина18
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены8
США сделали заявление об изоляции России
Лукашенко пожаловался на отношения с Турцией2
Видео
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
00:41
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Общество
00:50
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки
Происшествия
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:20
Макрон заявил об ошибке Запада в отношении России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение